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Нардеп і блогер порушив ПДР в Києві: авто забрали на штрафмайданчик (фото)

Автор: Володимир Костирін

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, який також веде блоги (під ніком ZPSanek) припаркував автомобіль у недозволеному місці, причому прямо на очах у правоохоронців, а зроблене зауваження просто проігнорував.

Про це 13 березня повідомили на Facebook-сторінці громадянської ініціативи "Зупини лося".

Зазначається, що політик заявив у відповідь, ніби "йому можна". Після цього депутат пішов по своїх справах.

Проте за порушення ПДР транспортний засіб Куницького незабаром відвіз евакуатор.

"Нардеп партії "Слуга Народу" - Олександр Куницький, він же блогер ZPSanek, запаркувався прямо під носом екіпажу патрульної поліції! На зауваження, що тут паркуватися не можна, махнув рукою, сказав, йому можна і пішов. Але далі у нардепа ЗПСанька, щось пішло не так..." - йдеться у публікації.

Також в мережі показали фото як автомобіль забирає евакуатор.

Авто "Слуги народу" Куницького у Києві через паркування з порушенням ПДР забрав евакуатор (фото: facebook.com/zupynylosya)

На сторінці Facebook-спільноти "Київ Паркувальний" також з'явилися відповідні знімки.

Повідомляється, що машину депутата вже доставили на штрафмайданчик.

Машину нардепа Олександра Куницького відвезли на штрафмайданчик через паркування в недозволеному місці (фото: facebook.com/parkyvanya)

Нагадаємо, що вчора в центрі Києва нардеп від "Слуги народу" і заступник глави фракції Давид Арахамія також припаркувався з порушенням ПДР, залишивши авто на "зебрі". Тоді політику виписали штраф, а сам депутат вибачився за вчинок.

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Новини України нардепнарушенияпарковкаСлуга народаОлександр Куницький
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