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Нардеп и блогер нарушил ПДД в Киеве: авто забрали на штрафплощадку (фото)

Новина українською → Киев, Суббота 13 марта 2021 18:02
Нардеп и блогер нарушил ПДД в Киеве: авто забрали на штрафплощадку (фото) Александр Куницкий (фото: facebook.com/zpsanek)
Автор: Владимир Костырин

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий, который также ведет блоги (под ником ZPSanek) припарковал автомобиль в неположенном месте в Киеве, причем прямо на глазах у правоохранителей, а сделанное замечание просто проигнорировал.

Об этом 13 марта сообщили на Facebook-странице гражданской инициативы "Зупини лося".

Отмечается, что политик заявил в ответ, будто "ему можно". После этого депутат ушел по своим делам.

Однако за нарушение ПДД транспортное средство Куницкого вскоре увез эвакуатор.

"Нардеп партии "Слуга Народа" - Александр Куницкий, он же блогер ZPSanek, запарковался прямо под носом экипажа патрульной полиции! На замечание, что здесь парковаться нельзя, махнул рукой, сказал, ему можно и ушел. Но дальше у нардепа ЗПСанька, что-то пошло не так..." - говорится в публикации.

Также в сети показали фото как автомобиль забирает эвакуатор.

Нардеп и блогер нарушил ПДД в Киеве: авто забрали на штрафплощадку (фото)

Авто "Слуги народа" Куницкого в Киеве за парковку с нарушением ПДД забрал эвакуатор (фото: facebook.com/zupynylosya)

На странице Facebook-сообщества "Киев Парковочный" также появились соответствующие снимки.

Сообщается, что машину депутата уже доставили на штрафплощадку.

Нардеп и блогер нарушил ПДД в Киеве: авто забрали на штрафплощадку (фото)Нардеп и блогер нарушил ПДД в Киеве: авто забрали на штрафплощадку (фото)

Машину нардепа Александра Куницкого увезли на штрафплощадку из-за парковки в неположенном месте (фото: facebook.com/parkyvanya)

Напомним, что вчера в центре Киева нардеп от "Слуги народа" и заместитель главы фракции Давид Арахамия также припарковался с нарушением ПДД, оставив авто на "зебре". Тогда политику выписали штраф, а сам депутат извинился за поступок.

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Новости Украины Жизнь нардеп нарушения парковка Слуга народа Александр Куницкий
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