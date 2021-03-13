Нардеп і блогер порушив ПДР в Києві: авто забрали на штрафмайданчик (фото)
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, який також веде блоги (під ніком ZPSanek) припаркував автомобіль у недозволеному місці, причому прямо на очах у правоохоронців, а зроблене зауваження просто проігнорував.
Про це 13 березня повідомили на Facebook-сторінці громадянської ініціативи "Зупини лося".
Зазначається, що політик заявив у відповідь, ніби "йому можна". Після цього депутат пішов по своїх справах.
Проте за порушення ПДР транспортний засіб Куницького незабаром відвіз евакуатор.
"Нардеп партії "Слуга Народу" - Олександр Куницький, він же блогер ZPSanek, запаркувався прямо під носом екіпажу патрульної поліції! На зауваження, що тут паркуватися не можна, махнув рукою, сказав, йому можна і пішов. Але далі у нардепа ЗПСанька, щось пішло не так..." - йдеться у публікації.
Також в мережі показали фото як автомобіль забирає евакуатор.
Авто "Слуги народу" Куницького у Києві через паркування з порушенням ПДР забрав евакуатор (фото: facebook.com/zupynylosya)
На сторінці Facebook-спільноти "Київ Паркувальний" також з'явилися відповідні знімки.
Повідомляється, що машину депутата вже доставили на штрафмайданчик.
Машину нардепа Олександра Куницького відвезли на штрафмайданчик через паркування в недозволеному місці (фото: facebook.com/parkyvanya)
Нагадаємо, що вчора в центрі Києва нардеп від "Слуги народу" і заступник глави фракції Давид Арахамія також припаркувався з порушенням ПДР, залишивши авто на "зебрі". Тоді політику виписали штраф, а сам депутат вибачився за вчинок.