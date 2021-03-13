Нардеп і блогер порушив ПДР в Києві: авто забрали на штрафмайданчик (фото)

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, який також веде блоги (під ніком ZPSanek) припаркував автомобіль у недозволеному місці, причому прямо на очах у правоохоронців, а зроблене зауваження просто проігнорував.

Про це 13 березня повідомили на Facebook -сторінці громадянської ініціативи "Зупини лося".

Зазначається, що політик заявив у відповідь, ніби "йому можна". Після цього депутат пішов по своїх справах.

Проте за порушення ПДР транспортний засіб Куницького незабаром відвіз евакуатор.

"Нардеп партії "Слуга Народу" - Олександр Куницький, він же блогер ZPSanek, запаркувався прямо під носом екіпажу патрульної поліції! На зауваження, що тут паркуватися не можна, махнув рукою, сказав, йому можна і пішов. Але далі у нардепа ЗПСанька, щось пішло не так..." - йдеться у публікації.

Також в мережі показали фото як автомобіль забирає евакуатор.

Авто "Слуги народу" Куницького у Києві через паркування з порушенням ПДР забрав евакуатор (фото: facebook.com/zupynylosya)

На сторінці Facebook-спільноти "Київ Паркувальний" також з'явилися відповідні знімки.

Повідомляється, що машину депутата вже доставили на штрафмайданчик.

Машину нардепа Олександра Куницького відвезли на штрафмайданчик через паркування в недозволеному місці (фото: facebook.com/parkyvanya)