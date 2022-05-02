Напоминает Припять: видео разрушенного Харькова, снятое с высоты птичьего полета

Дмитрий запустил дрон над многострадальной Салтовкой.

"Харьков. Салтовка, какой я ее увидел... Это лишь несколько домов. Так выглядит весь район. И хуже. Многие дома пробиты насквозь. Да и в остальной части Харькова нет необстрелянных мест. Россияне хотят уничтожить Харьков", - пишет Дмитрий.

По его словам, район напоминает Припять, а появляться здесь очень опасно.

Безопасных мест в городе нет. Вообще. То есть совсем. Прилететь может, куда угодно. Лупят градами, артой, ракетами. В центре спокойнее, но риск везде и всегда", - добавил ведущий.

Комаров говорит, что минометами враг уже не достает - его отогнали ВСУ.

"Примерно неделю назад я не мог пройти по открытой местности на Салтовке дольше 7-10 минут - тут же по нам летели мины. Сейчас преступники из РФ уже не достают минами до Харькова, поэтому лупят по городу из градов и тяжелой арты. Сносят Салтовку с лица земли", - написал он.