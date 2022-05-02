UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Напоминает Припять: видео разрушенного Харькова, снятое с высоты птичьего полета

Скриншот видео: Дмитрий Комаров показал Харьков
Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий Дмитрий Комаров, автор программы "Мир наизнанку", теперь ездит по Украине, фиксируя ее раны. В этот раз он показал, как выглядит Харьков сейчас, после более двух месяцев регулярных бомбардировок.

Видео он поделился в своем Instagram.

Дмитрий запустил дрон над многострадальной Салтовкой.

"Харьков. Салтовка, какой я ее увидел... Это лишь несколько домов. Так выглядит весь район. И хуже. Многие дома пробиты насквозь. Да и в остальной части Харькова нет необстрелянных мест. Россияне хотят уничтожить Харьков", - пишет Дмитрий.

По его словам, район напоминает Припять, а появляться здесь очень опасно.

Безопасных мест в городе нет. Вообще. То есть совсем. Прилететь может, куда угодно. Лупят градами, артой, ракетами. В центре спокойнее, но риск везде и всегда", - добавил ведущий.

Комаров говорит, что минометами враг уже не достает - его отогнали ВСУ.

"Примерно неделю назад я не мог пройти по открытой местности на Салтовке дольше 7-10 минут - тут же по нам летели мины. Сейчас преступники из РФ уже не достают минами до Харькова, поэтому лупят по городу из градов и тяжелой арты. Сносят Салтовку с лица земли", - написал он.

Ранее Комаров показал видео уничтоженной Черниговской области, а также горе, которое принесли российские ракеты в Киев.

Мы писали также, что украинки учатся разминировать кассетные боеприпасы и минные поля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Комаров