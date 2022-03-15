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Путешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракет

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Киев, Вторник 15 марта 2022 13:58
Путешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракет Фото: Последствия попадания снаряда в дом на Оболони в Киеве (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)
Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий Дмитрий Комаров, который много повидал во время путешествий по всему миру, теперь ездит по Киеву, показывая миру горе и разрушения, что несут нам российские ракеты. Он побывал на Оболони и Куреневке, где разрушены и повреждены жилые дома, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом ведущий, который активно помогает пострадавших от взрывов, написал в Facebook.

"Я многое повидал в жизни. Но вчера было трудно поверить, что это не страшный сон. Что это мой родной Киев. Спокойный жилой массив Оболонь. Обычная 9-этажка советских времен - в такой же взрослел я", - пишет ведущий "Мира наизнанку".

Ниже видео и фото разрушений на Оболони

"Горе принесла российская ракета. Обвалы. Пожар. Смерть. Квартиры разрушены. Слезы людей. Отчаяние. Горе. Сотни разрушенных "мечт". Еще вечером эти люди ложились спасть с мыслями, как и большинство киевлян (и я тоже), с мыслью: "Ну если бомбежка - нас это не коснется. Киев большой". Но прилететь может в любой дом", - пишет ведущий.

Путешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракетПутешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракетПутешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракетПутешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракетПутешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракетПутешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракет

Фото: Последствия попадания снаряда в дом на Оболони в Киеве (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

"Я бывал в Чернобыле и Фукусиме. Я видел, как страшно выглядят дома, в которых остановилась жизнь. В один момент. Вчера я увидел это дома. Завтрак, который не успели доесть. Игрушки, которые дети второпях бросили. Все вещи, вся жизнь, все то, что семьи собирали десятилетиями, в один миг уничтожено российской армией", - добавил Дмитрий.

Смотрите ниже последствия попадания обломков сбитой ракеты на Куреневке:

Путешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракетПутешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракетПутешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракетПутешественник Дмитрий Комаров теперь ездит по Киеву, показывая миру горе от российских ракет

Фото: Разрушения на Куреневке в Киеве (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Напомним, что 14 марта в результате вражеского обстрела многоэтажного дома на столичной Оболони погиб человек, еще троих госпитализировали.

В этот же день обломки ракеты упали на дом на Куреневке. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

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