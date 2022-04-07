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Истребители сбрасывали бомбы и возвращались снова: видео уничтоженной Черниговской области

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 13:25
Истребители сбрасывали бомбы и возвращались снова: видео уничтоженной Черниговской области Скриншот видео: Черниговскую область показали на видео
Автор: Светлана Мащенко

Дмитрий Комаров с начала войны показывает миру, что российские оккупанты делают с украинским народом. Последняя поездка телепутешественника была в Черниговскую область, где он показал страшные разрушения от авиабомб, обстрелов и пожаров после них.

Видео появилось на канале Комарова в YouTube.

В съемке в режиме 360 градусов видно, что село полностью уничтожено российскими оккупантами.

"Сколько слез я сегодня видел. Очень трудно говорить..." - рассказывает Комаров.

Он показывает воронки от авиабомб, которыми накрыли весь этот район.

Истребители сбрасывали бомбы и возвращались снова: видео уничтоженной Черниговской области

Скриншот: Воронка от "тонника"

"Люди остались без ничего. Все, что десятилетиями зарабатывали. Не осталось ничего. Причем это были массированные бомбардировки. В том числе 8 марта. Такие подарки российская армия и власть сделала украинцам. Такая у них спецоперация", - рассказывает телеведущий.

Комаров пересказывает рассказ очевидцев: пилоты на малой высоте заходили на истребителях, сбрасывали по две бомбы, шли на второй круг, разворачивались и сбрасывали еще.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров показал разрушения на Оболони и в Киеве.

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Дмитрий Комаров
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