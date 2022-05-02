Нагадує Прип'ять: відео зруйнованого Харкова, зняте з висоти пташиного польоту

Дмитро запустив дрон над багатостраждальною Салтівкою.

"Харків. Салтівка, якою я її побачив... Це лише кілька будинків. Так виглядає весь район. І гірше. Багато будинків пробиті наскрізь. Та й в іншій частині Харкова немає необстріляних місць. Росіяни хочуть знищити Харків", - пише Дмитро.

За його словами, район нагадує Прип'ять, а з'являтися тут дуже небезпечно.

Безпечних місць у місті немає. Взагалі. Тобто зовсім. Прилетіти може, куди завгодно. Луплять градами, артою, ракетами. У центрі спокійніше, але ризик скрізь і завжди", - додав ведучий.

Комаров каже, що мінометами ворог вже не дістає - його відігнали ЗСУ.

"Приблизно тиждень тому я не міг пройти по відкритій місцевості на Салтівці довше 7-10 хвилин - тут же по нас летіли міни. Зараз злочинці з РФ вже не дістають мінами до Харкова, тому луплять по місту з градів і важкої арти. Зносять Салтівку з лиця землі", - написав він.