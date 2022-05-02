ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Смотрите видео, как украинки учатся разминировать кассетные боеприпасы и минные поля

Новина українською →
Косово, Понедельник 02 мая 2022 12:58
Смотрите видео, как украинки учатся разминировать кассетные боеприпасы и минные поля Фото: Украинские женщины в Косово учатся разминированию (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Из-за вторжения РФ Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Шесть украинок отправились в Косово, чтобы научиться разминированию.

Об этом пишет Радіо Свобода.

"Мы верим, что война скоро закончится и оставит нам много работы. Я уверена, что смогу пригодиться", - говорит Анастасия Минчукова, одна из девушек-студенток.

Многодетная мама Юлия Кателик из Краматорска говорит, что как мать, понимает, насколько проблема серьезная. Особенно, если это касается детей.

Юля - педагог родом из Донецка

"Сейчас мы столкнулись с проблемой высокой концентрации различных типов взрывоопасных предметов вокруг. И, несмотря на то, что дети также могут столкнуться с этой проблемой, это вопрос их безопасности и здоровья.

Также, как и всех остальных украинцев, - говорит Юля.

МАТ KOSOVO - одна из немногих гражданских школ разминирования

Здесь учат, как правильно обезвреживать кассетные боеприпасы, минные поля и мины-ловушки. Здесь проходило обучение более тысячи саперов для разминирования северных районов Сирии и Ирака.

Тренировочный центр базируется на опыте Косово - страны, которую в 2000-х годах называли пороховой бочкой Европы. Здесь было сотни минных полей, тысячи неразорвавшихся кассетных бомб. Это привело к сотням жертв среди мирного населения уже после войны.

Ранее мы писали про медсестру из Лисичанска, которая из-за мины потеряла две ноги, часть руки, но не падает духом и даже стала звездой соцсетей.

Также сообщалось, как не нарваться на снаряды и куда звонить.

Читайте РБК-Украина в Google News
мина
LITE
Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)
Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)