"Наполеон" з банановим кремом: рецепт відомого десерту від Ектора

Торт "Наполеон" з банановим кремом - це нове, цікаве поєднання класичного десерту з ніжним фруктовим смаком. Цей торт стане чудовим варіантом для романтичної вечері в День Закоханих або просто для солодкого моменту в будь-який день.
Про те, як готувати "Наполеон" з банановим кремом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.
Для того, щоб приготувати цей відомий десерт за рецептом Ектора, потрібні такі інгредієнти:
Для того, щоб приготувати торт "Наполеон", заморозьте або добряче охолодіть масло. Натріть на тертці 250 г продукту, всипте до нього пшеничне борошно. Перетріть інгредієнти у крихту.
В окремій мисці збийте з водою 1 яйце, додавши оцет та сіль. Потім влийте суміш до крихти. Хоча можна одразу додати ці інгредієнти до борошна з маслом, додатковий крок полегшить замішування тіста.
Коли маса набуде однорідної консистенції, загорніть тісто в харчову плівку та покладіть в холодильник на 3-5 годин. Після охолодження тісто потрібно поділити на багато однакових частин.
Як готувати торт "Наполеон" (ілюстративне фото: Freepik)
Розкачайте кожен шматочок тіста на тонкий пласт - майбутній коржик. Щоб тісто не підіймалося під час випікання, злегка поколіть корж виделкою.
Перекладіть коржі на застелене пергаментом деко і випікайте за температури 170 градусів, близько 5-10 хвилин. Готовий корж повинен бути золотистого кольору.
Для приготування крему збийте решту яєць з цукром та крохмалем, використовуючи віничок. Молоко потрібно нагріти до легкого кипіння, а тоді зняти з вогню і влити до нього яєчну суміш, перемішуючи рідину.
Поставте каструлю з кремом на вогонь і доведіть суміш до кипіння та загустіння. Тоді додайте решту холодного масла, а також очищений, нарізаний на шматочки банан. Перебийте суміш блендером для однорідної консистенції крему. Зачекайте, доки крем охолоне.
Один корж подрібніть в крихту, а решту щедро змастіть кремом. Викладіть коржі один на один та присипте крихтою з коржа. Верхній шар торта прикрасьте ягодами або фруктами.
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