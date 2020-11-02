Напиток суперфуд: эксперт назвал самый полезный сорт чая

Полезные свойства чая (иллюстративное фото: pixabay.com)

Этот напиток помогает функциям мозга, поддерживает зубы здоровыми и способствует похудению

Потребление чая имеет большую пользу для организма человека. Микроэлементы, которые содержатся в популярном напитке, снижают риски сердечных заболеваний и положительно влияют на работу мозга.

Как сообщает The Statesman, в зависимости от разновидности чая он имеет отличные антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье. Но эксперт в этой области Анубхава Джавари замечает, что речь идет не о всех разновидностях чая. В статье он называет их "премиум-класса" и говорит, что наличие некоторых важных трав делает чай успокаивающим и лечебным напитком.

Так, например, настоящий листовой зеленый чай содержит редкую аминокислоту L-теанин, который повышает работоспособность и улучшает функции мозга. Эта аминокислота также помогает снять стресс и тревожность.

А минимальное содержание кофеина улучшает концентрацию внимания, способность к суждениям и восприятию информации.

Кроме того, в черном и зеленом чаях есть флавоноиды, которые способны снижать содержание холестерина в крови и риск гипертонии.

Исследования, в которых изучалась взаимосвязь между потреблением черного чая и здоровье сердца показали, в частности, снижение частоты сердечных приступов.

Некоторые сорта чая помогают укрепить кости и способствуют улучшению пищеварения. Травяные чаи, особенно ромашковые, могут быть полезны для людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника.

Исследования показали, что хотя бы одна чашка зеленого чая в день может значительно снизить вероятность потери зубов. А фтор, содержащийся в чае, помогает сохранить зубы здоровыми. В статье указано, что уровни фторидов в зеленом и черном чаях и китайском Улуне обычно можно сравнить с уровнями, рекомендованными для предотвращения кариеса.

Также доказано, что чай способствует похудению, помогает снизить риск ишемической болезни сердца и способен поддерживать иммунную систему.

Напомним, ранее сообщалось о целебных свойства чайного гриба. Например, напитки на основе чайного гриба ускоряют в организме обмен веществ, снижают воспаление.

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