Польза просто уникальная: ученые раскрыли целебные свойства чайного гриба

Чайный гриб невероятно полезен для здоровья (Коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали, какими уникальными свойствами обладает чайный гриб

Чайный гриб был очень популярен у предыдущих поколений. Его выращивали в баночках и пили напитки, которые считались очень полезными для здоровья. Мода на чайный гриб снова начала возвращаться и ученые рассказали о целебных свойствах таких напитков.

Как отмечают специалисты, напитки с чайным грибом содержат большое количество пробиотиков, которые положительно сказываются на состоянии здоровья человека. Об этом пишет NewsYou.

Сотрудники Аризонского университета совместно с учеными из Университета Нью-Мексико провели новое исследование и выяснили все полезные свойства чайного гриба. На его основе можно создать насыщенный полезными микроорганизмами газированный напиток.

В таком напитке выделяются пробиотики за счет введения в зеленый или черный чай сахарозы. Потом в ход идет биопленка. Такой коктейль показан тем, у кого есть проблемы с пищеварением и кишечником.

Напитки на основе чайного гриба отличаются способностью ускорять в организме обмен веществ, снижать воспаления. Катехины и дубильные вещества в чайном грибе действуют на организм по принципу антиоксидантов. Чайный гриб снижает риск развития онкологических заболеваний и существенно помогает в укреплении иммунитета. Также он очень полезен диабетикам.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты составили новый список самых полезных алкогольных напитков.

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