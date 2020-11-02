Напій суперфуд: експерт назвав найкорисніший сорт чаю

Корисні властивості чаю (ілюстративне фото: pixabay.com)

Цей напій допомагає функціям мозку, підтримує зуби здоровими і сприяє схудненню

Споживання чаю має неабияку користь для організму людини. Мікроелементи, які містяться в популярному напої, знижують ризики серцевих захворювань та позитивно впливають на роботу мозку.

Як повідомляє The Statesman, в залежності від різновиду чаю він має відмінні антиоксиданти, які позитивно впливають на здоров'я. Але експерт в цій галузі Анубхава Джаварі зауважує, що йдеться не про всі різновиди чаю. У статті він називає їх "преміум-класу" і каже, що наявність деяких важливих трав робить чай заспокійливим і лікувальним напоєм.

Так, наприклад, справжній листовий зелений чай містить рідкісну амінокислоту L-теанін, який підвищує працездатність і покращує функції мозку. Ця амінокислота також допомагає зняти стрес і тривожність.

А мінімальний вміст кофеїну покращує концентрацію уваги, здатність до суджень і сприйняття інформації.

Крім того, у чорному і зеленому чаях є флавоноїди, які здатні знижувати вміст холестерину в крові і ризик гіпертонії.

Дослідження, в яких вивчалася взаємозв'язок між споживанням чорного чаю і здоров'ям серця показали, зокрема, зниження частоти серцевих нападів.

Деякі сорти чаю також допомагають зміцнити кістки та сприяють поліпшенню травлення. Трав'яні чаї, особливо ромашкові, можуть бути корисні для людей, які страждають синдромом подразненого кишківника.

Дослідження показали, що хоча б одна чашка зеленого чаю в день може значно знизити ймовірність втрати зубів. А фтор, який міститься в чаї, допомагає зберегти зуби здоровими. У статті вказано, що рівні фторидів в зеленому та чорному чаях та китайському Улуні зазвичай можна порівняти з рівнями, рекомендованими для запобігання карієсу.

Також доведено, що чай сприяє схудненню, допомагає знизити ризик ішемічної хвороби серця і здатен підтримувати імунну систему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про цілющі властивості чайного гриба. Наприклад, напої на основі чайного гриба прискорюють в організмі обмін речовин, знижують запалення.

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