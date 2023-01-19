"Написала заяву": Оля Цибульська терміново звернулась до поліції

Відома українська співачка Оля Цибульська була змушена звернутись до поліції та написати заяву. Все через автомобіль, який чотири роки тому викрадали.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Чому співачка написала заяву

Зокрема, після викрадення через два тижня машину знайшли. Однак, виконавицю досі зупиняються поліцейські, адже її авто просто не зняли з розшуку.

В Олі Цибульської викрадали авто (фото: скрін)

"Я досі знайомлюся з усіма поліцейськими, бо машину не зняли з розшуку", - поділилася Оля.

Тому Цибульська через чотири роки після викрадення авто знову звернулася до поліції. Та цього разу виконавиця написала заяву, щоб авто просто зняли з розшуку і її припинили зупиняти на дорозі поліцейські.

"Я була в поліції, написала заяву, щоб мою машину припинили шукати. Я сподіваюся, що на цьому мої зупинки на дорозі з мигалками закінчено", - сказала зірка.

Оля Цибульська написала заяву, щоб її авто зняти з розшуку (фото: скрін)

Додамо, що у Києві в 2019 року в Олі Цибульської вкрали авто. За декілька тижнів поліційна знайшла авто.