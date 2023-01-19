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"Написала заявление": Оля Цибульская срочно обратилась в полицию

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 16:58
"Написала заявление": Оля Цибульская срочно обратилась в полицию Оля Цыбульская написала заявление в полицию (instagram.com/cybulskaya)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Оля Цыбульская была вынуждена обратиться в полицию и написать заявление. Все из-за автомобиля, который четыре года назад угоняли.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Почему певица написала заявление

В частности, после угона через две недели машину нашли. Однако исполнительницу до сих пор останавливаются полицейские, ведь ее авто просто не сняли с розыска.

&quot;Написала заявление&quot;: Оля Цибульская срочно обратилась в полициюУ Оли Цибульской угоняли авто (фото: скрин)

"Я до сих пор знакомлюсь со всеми полицейскими, потому что машину не сняли с розыска", - поделилась Оля.

Поэтому Цибульская спустя четыре года после угона авто вновь обратилась в полицию. Но на этот раз исполнительница написала заявление, чтобы автомобиль просто сняли с розыска и ее прекратили останавливать на дороге полицейские.

"Я была в полиции, написала заявление, чтобы мою машину прекратили искать. Я надеюсь, что на этом мои остановки на дороге с мигалками окончены", - сказала звезда.

&quot;Написала заявление&quot;: Оля Цибульская срочно обратилась в полицию&quot;Написала заявление&quot;: Оля Цибульская срочно обратилась в полициюОля Цибульская написала заявление, чтобы ее авто снять с розыска (фото: скрин)

Добавим, что в Киеве в 2019 году у Оли Цыбульской угнали авто. Через несколько недель полицейская нашла авто.

Недавно Цибульская рассказывала о неадекватной продавщице, которая заставляла ее говорить на российском языке.

Также певица впервые за 20 лет показала лицо своего мужа.

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Оля Цибульская авто певец