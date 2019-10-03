Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)

Под Николаевом люди, не дожидаясь ремонта дороги, залатали ямы матрасами
Жителям Николаевской области надоело состояние дороги, и они решили все взять в свои руки. Люди взяли старые матрасы и положили их на ямы, чтобы хоть как-то можно было бы ездить по ним. Соответствующее фото опубликовал Сергей Савченко на своей странице в Facebook.
Матрасы сливаются с дорогой, поэтому издалека их почти не видно. В комментариях к фотографиям пользователи пишут, что инициатива скорей всего принадлежит людям, которые ездят этой дорогой на свои дачи.
Ямы на дорогах под Николаевым залатали матрасами (фото: facebook.com/Матвеевский Лес)
Вот, что пишут пользователи сети.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что Верховная Рада перераспределила финансирование на ремонт дорог. В частности, нардепы уменьшили объем расходов на ремонт дороги Одесса - Рени.