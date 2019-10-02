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В центре Киева прорвало трубу с кипятком

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 15:34
В центре Киева прорвало трубу с кипятком
Фото: место происшествия (скрин с видео)

На месте происшествия работает бригада коммунальщиков

В центре Киева посреди проезжей части произошел прорыв трубы с кипятком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщается, инцидент произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Улицу заливает кипятком и затянуло паром.

Также на обнародованных видео видно, как из-под асфальта бьет гейзер.

На месте происшествия уже работает бригада коммунальщиков, которые устраняют аварию. Причины прорыва устанавливаются.

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Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в Соломенском районе на центральной тепломагистрали на Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате происшествия без водоснабжения остались 750 домов.

Кроме того, в 2018 году на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды было настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю. В результате инцидента было заблокировано движение троллейбусов и автобусов.

Также в результате прорыва трубы залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

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