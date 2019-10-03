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Нанотехнології: під Миколаєвом ями залатали матрацами (фото)

Новини » Життя   

Під Миколаєвом люди, не чекаючи ремонту дороги, залатали ями матрацами

Жителям Миколаївської області набрид стан дороги, і вони вирішили все взяти в свої руки. Люди взяли старі матраци і поклали їх на ями, щоб хоч якось можна було б їздити по ним. Відповідне фото опублікував Сергій Савченко на своїй сторінці в Facebook.

Матраци зливаються з дорогою, тому здалеку їх майже не видно. У коментарях до світлин користувачі пишуть, що ініціатива скоріше всього належить людям, які їздять цією дорогою на свої дачі.

Ями на дорогах під Миколаєвом залатали матрацами (фото: facebook.com/Матвеевский Ліс)

Ось, що пишуть користувачі мережі.

  • Пастка для кабанів на стежці маршруток;
  • Готувалися до візиту міністра;
  • Втомився - приляж;
  • Нанотехнології;
  • Сюрприз для мотоцикліста;
  • М'яко стелять;
  • Ех , дороги...пил та туман...слів немає;
  • Печаль;
  • Менталітет жителів Соснового - коли дорогу робили, то їх голова сказав - нам і так добре! І гроші затиснули! А Підлісне хоч щось зробило! Була можливість, потрібно було користуватися моментом!
  • А я бачу, як на цих матрацах займаються любов'ю мандрівники;
  • Це такий сервіс...зупинися і відпочинь!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Верховна Рада перерозподілила фінансування на ремонт доріг. Зокрема, нардепи зменшили обсяг витрат на ремонт дороги Одеса - Рені.

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