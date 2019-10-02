Бюджет-2019: Рада перераспределила финансирование на ремонт дорог

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, нардепы уменьшили объем расходов на ремонт дороги Одесса - Рени

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №2039 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019", которым предусматривается перераспределение финансирования на ремонт дорог. За проект проголосовали 275 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом вносятся изменения в закон о госбюджете на этот год по уменьшению объема расходов из Государственного дорожного фонда на улучшение состояния автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени и на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно, которые предусмотрено направить по этому направлению, как исключение из положений пункта 1 части третьей и части пятой статьи 242 Бюджетного кодекса Украины.

"Предусмотрено также внесение изменений в приложение 3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2019" по уменьшению расходов на 976 508,3 тыс. грн по бюджетной программе "Улучшение состояния автомобильной дороги М 15 Одесса - Рени" и на 190 000,0 тыс. грн по бюджетной программе "Развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно" и увеличению их на сумму 1166 508,3 тыс. грн по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, в среду Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1064 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования".

Как писало РБК-Украина ранее, ВР также приняла за основу в первом чтении законопроект №1041 "О внесении изменений в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)".