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Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 16:21
Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)
Ямы на дорогах под Николаевым залатали матрасами (фото: коллаж РБК-Украина)

Под Николаевом люди, не дожидаясь ремонта дороги, залатали ямы матрасами

Жителям Николаевской области надоело состояние дороги, и они решили все взять в свои руки. Люди взяли старые матрасы и положили их на ямы, чтобы хоть как-то можно было бы ездить по ним. Соответствующее фото опубликовал Сергей Савченко на своей странице в Facebook.

Матрасы сливаются с дорогой, поэтому издалека их почти не видно. В комментариях к фотографиям пользователи пишут, что инициатива скорей всего принадлежит людям, которые ездят этой дорогой на свои дачи.

Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)

Ямы на дорогах под Николаевым залатали матрасами (фото: facebook.com/Матвеевский Лес)

Вот, что пишут пользователи сети.

  • Ловушка для кабанов на тропе маршруток;
  • Готовились к визиту министра;
  • Устал - приляг;
  • Нанотехнология;
  • Сюрприз для мотоциклиста;
  • Мягко стелят;
  • Эх , дороги...пиль да туман...слов нет;
  • Печаль;
  • Менталитет жителей Соснового - когда дорогу делали, то их председатель сказал - нам и так хорошо! И деньги зажали! А Подлесное хоть что-то сделало! Была возможность, нужно было пользоваться моментом!
  • А я вижу, как на этих матрасах занимаются любовью путешественники;
  • Это сервис такой...остановись и отдохни!

Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Верховная Рада перераспределила финансирование на ремонт дорог. В частности, нардепы уменьшили объем расходов на ремонт дороги Одесса - Рени.

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