Нанотехнологии: под Николаевом ямы залатали матрасами (фото)

Ямы на дорогах под Николаевым залатали матрасами (фото: коллаж РБК-Украина)

Под Николаевом люди, не дожидаясь ремонта дороги, залатали ямы матрасами

Жителям Николаевской области надоело состояние дороги, и они решили все взять в свои руки. Люди взяли старые матрасы и положили их на ямы, чтобы хоть как-то можно было бы ездить по ним. Соответствующее фото опубликовал Сергей Савченко на своей странице в Facebook.

Матрасы сливаются с дорогой, поэтому издалека их почти не видно. В комментариях к фотографиям пользователи пишут, что инициатива скорей всего принадлежит людям, которые ездят этой дорогой на свои дачи.

Ямы на дорогах под Николаевым залатали матрасами (фото: facebook.com/Матвеевский Лес)

Вот, что пишут пользователи сети.

Ловушка для кабанов на тропе маршруток;

Готовились к визиту министра;

Устал - приляг;

Нанотехнология;

Сюрприз для мотоциклиста;

Мягко стелят;

Эх , дороги...пиль да туман...слов нет;

Печаль;

Менталитет жителей Соснового - когда дорогу делали, то их председатель сказал - нам и так хорошо! И деньги зажали! А Подлесное хоть что-то сделало! Была возможность, нужно было пользоваться моментом!

А я вижу, как на этих матрасах занимаются любовью путешественники;

Это сервис такой...остановись и отдохни!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Верховная Рада перераспределила финансирование на ремонт дорог. В частности, нардепы уменьшили объем расходов на ремонт дороги Одесса - Рени.