Нанотехнології: під Миколаєвом ями залатали матрацами (фото)

Ями на дорогах під Миколаєвом залатали матрацами (фото: колаж РБК-Україна)

Під Миколаєвом люди, не чекаючи ремонту дороги, залатали ями матрацами

Жителям Миколаївської області набрид стан дороги, і вони вирішили все взяти в свої руки. Люди взяли старі матраци і поклали їх на ями, щоб хоч якось можна було б їздити по ним. Відповідне фото опублікував Сергій Савченко на своїй сторінці в Facebook.

Матраци зливаються з дорогою, тому здалеку їх майже не видно. У коментарях до світлин користувачі пишуть, що ініціатива скоріше всього належить людям, які їздять цією дорогою на свої дачі.

Ями на дорогах під Миколаєвом залатали матрацами (фото: facebook.com/Матвеевский Ліс)

Ось, що пишуть користувачі мережі.

Пастка для кабанів на стежці маршруток;

Готувалися до візиту міністра;

Втомився - приляж;

Нанотехнології;

Сюрприз для мотоцикліста;

М'яко стелять;

Ех , дороги...пил та туман...слів немає;

Печаль;

Менталітет жителів Соснового - коли дорогу робили, то їх голова сказав - нам і так добре! І гроші затиснули! А Підлісне хоч щось зробило! Була можливість, потрібно було користуватися моментом!

А я бачу, як на цих матрацах займаються любов'ю мандрівники;

Це такий сервіс...зупинися і відпочинь!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Верховна Рада перерозподілила фінансування на ремонт доріг. Зокрема, нардепи зменшили обсяг витрат на ремонт дороги Одеса - Рені.