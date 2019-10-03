Нанотехнології: під Миколаєвом ями залатали матрацами (фото)

Під Миколаєвом люди, не чекаючи ремонту дороги, залатали ями матрацами
Жителям Миколаївської області набрид стан дороги, і вони вирішили все взяти в свої руки. Люди взяли старі матраци і поклали їх на ями, щоб хоч якось можна було б їздити по ним. Відповідне фото опублікував Сергій Савченко на своїй сторінці в Facebook.
Матраци зливаються з дорогою, тому здалеку їх майже не видно. У коментарях до світлин користувачі пишуть, що ініціатива скоріше всього належить людям, які їздять цією дорогою на свої дачі.
Ями на дорогах під Миколаєвом залатали матрацами (фото: facebook.com/Матвеевский Ліс)
Ось, що пишуть користувачі мережі.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Верховна Рада перерозподілила фінансування на ремонт доріг. Зокрема, нардепи зменшили обсяг витрат на ремонт дороги Одеса - Рені.