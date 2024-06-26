"Нам не дозволили": Тимур Мірошниченко відверто розповів про складнощі другого усиновлення

Що Мірошниченко каже про ще одне усиновлення

Ведучий поділився, що на даному етапі вони закінчили вирішення всіх бюрократичних питань, і тепер переходять до фінішної прямої. Всього цим процесом подружжя займається вже близько півроку.

"Коли ми ще вперше займалися всиновленням, подавали всі документи, ходили на курси, то ще тоді декларували бажання всиновити одразу двох дітей. Проте тоді тренери нам не дозволили, дозволили лише одну дитину", - говорить Тимур.

"Тому нам довелося піти на друге коло. Вся ця процедура триває понад півроку й зараз ми вже на фінішній прямій", - додає він.

Тимур та Інна Мірошниченки з дітьми (Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Інна Мірошниченко, обраниця відомого шоумена, також нещодавно у своєму блозі натякала на майбутнє поповнення у родині.

"На цьому фото незабаром нас буде вже шість. Я уявляю, як на 30-річчя нашого шлюбу до нас прийде кілька десятків людей. І все це буде наша родина! Я була щаслива одна. Потім я була щаслива поруч з коханим. Тепер я щаслива багатодітна мама, яка готується прийняти в сім’ю четверту дитину", - писала вона.

Окрім того, раніше пара ділилася, що у питанні другого усиновлення їм суворо потрібно дотримуватися певних рекомендацій щодо дитини, яку вони можуть забрати. За порадами фахівців, родина може стати батьками для дівчинки віком 8-10 років.

Пара виховує трьох дітей (Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Нагадаємо, Тимур Мірошниченко з дружиною виховують двох біологічних дітей - сина Марка та доньку Мію, а також усиновленого хлопчика Марселя, якого вони забрали з Житомирського дитбудинку влітку 2023 року.

До слова, з Інною Рудник (дівоче прізвище жінки) Мірошниченко одружився у 2018 році. Його кохана, як відомо, працює адвокатом.