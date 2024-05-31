Тімур Мірошниченко зізнався, чи пишуть йому прихильниці
Український телеведучий Тімур Мірошниченко зізнався, чи пишуть йому прихильниці, і чи має дружина Інна доступ до його телефону.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу від "Люкс ФМ" "Тур зірками".
Чи пишуть ведучому прихильниці
Зі слів Тімура, масового напливу шанувальниць він не відчуває. Зірка жартома говорить, що вони певно бояться його дружину.
"Мені більше чоловіки пишуть, особливо в розпал Євробачення", - сказав Мірошниченко.
На питання Наталії Тур, чи може його кохана взяти телефон і перевірити, з ким він спілкується, ведучий зізнався: секретів один від одного у них немає.
"Я знаю її пароль, вона мій, діти знають. У нас немає такого, що це тільки моє. Нічого особливо одне від одного не приховуємо, тому, гіпотетично, вона може це зробити, але не робить. Навіщо?", - поділився Тімур.
Нагадаємо, подружжя Мірошниченків у стосунках із 2018 року. Разом пара має двох рідних дітей - Марка та Мію. У 2023 році зіркова родина усиновила хлопчика Марселя.
Зараз вони перебувають у процесі всиновлення четвертої дитини.