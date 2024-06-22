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Інна Мірошниченко зізналася, чому ще не всиновила другу дитину

Субота 22 червня 2024 12:22
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Інна Мірошниченко зізналася, чому ще не всиновила другу дитину Мірошниченко та її названий син Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна, які майже рік тому всиновили хлопчика, планують взяти з дитбудинку ще одну дитину, яка росте без батьківського піклування. Втім, поки що їм це не вдалося.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у коментарі на шоу "Слава ПРО" Інна розповіла, на якому вони зараз етапі, а також зізналася, чи планує вона всиновлювати ще більше дітей.

Чому Мірошниченкам поки не вдалося знайти дитину

Інна вже розповідала, що пройшла курси усиновлювачів ще раз, після яких їй сказали, дитину якої статі та віку вона може шукати. Втім, усе це відбувається не так швидко, як хотілося.

"Дуже багато моментів залежить не від нас, не від мене. Від різних служб, органів, структур... Як тільки все буде ясно та зрозуміло, я усе розповім", - пояснила дружина ведучого.

Інна Мірошниченко зізналася, чому ще не всиновила другу дитину

Діти Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Вона підтвердила, що шукає дівчинку, яка буде старшою за віком її дітей. Інна та Тимур виховують доньку та сина, а рік тому "народили серцем" ще одного хлопчика Марселя, якому було приблизно 2 роки.

"Ми досі маємо намір всиновити дитину віком від 8 до 12 років, в пошуці 8-10 років, щоб не була занадто великою різниця. Але не принципово", - зазначила правозахисниця.

Ведучий розповів, чому обрав для дітей приватний садочок (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Чи планують Мірошниченки всиновлювати ще більше дітей

За словами Інни, коли вони знайдуть четверту дитину, то планують взяти паузу. Але це обумовлено тим, що у них більше не буде місця у квартирі.Інна Мірошниченко зізналася, чому ще не всиновила другу дитину

Тимур та Інна Мірошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Ми поки збираємося зупинитися на четвертій дитині, просто з огляду на те, що у нас більше немає місця в квартирі, куди б ми могли розмістити ще одну дитину. Але коли наші житлові умови дозволять нам прийняти ще дітей - ми на цьому не зупиняємося. І п'ята, можливо, шоста - поки не можу сказати", - додала вона.

До слова, раніше ми вже розповідали, що відомий шоумен висловився про Винника та його "фронт".

Окрім цього, днями стало відомо, як Ксенія Мішина "відгуляла" день народження у Конча-Заспі.

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