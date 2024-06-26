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"Нам не разрешили": Тимур Мирошниченко откровенно рассказал о сложностях второго усыновления

Тимур Мирошниченко с женой (Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Любовь Блажко

Тимур Мирошниченко с женой планируют усыновить еще одного ребенка, и время от времени озвучивают подробности этого непростого процесса. Так, они признались, что с самого начала, еще во время усыновления сына Марселя летом прошлого года, хотели забрать в свою семью сразу и второго ребенка, однако в силу определенных обстоятельств им это не удалось сделать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий шоумена для программы "ЖВЛ".

Что Мирошниченко говорит о втором усыновлении

Ведущий поделился, что на данном этапе они закончили решение всех бюрократических вопросов, и теперь переходят к финишной прямой. Всего этим процессом супруги занимаются уже около полугода.

"Когда мы еще впервые занимались усыновлением, подавали все документы, ходили на курсы, то еще тогда декларировали желание усыновить сразу двоих детей. Однако тогда тренеры нам не разрешили, разрешили только одного ребенка", - говорит Тимур.

"Поэтому нам пришлось пойти на второй круг. Вся эта процедура длится больше полугода и сейчас мы уже на финишной прямой", - добавляет он.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Инна Мирошниченко, избранница известного шоумена, также недавно в своем блоге намекала на будущее пополнение в семье.

"На этом фото скоро нас будет уже шесть. Я представляю, как на 30-летие нашего брака к нам придет несколько десятков человек. И все это будет наша семья! Я была счастлива одна. Потом я была счастлива рядом с любимым. Теперь я счастливая многодетная мама, которая готовится принять в семью четвертого ребенка", - писала она.

Кроме того, ранее пара делилась, что в вопросе второго усыновления им строго нужно придерживаться определенных рекомендаций по поводу ребенка, которого они могут забрать. По советам специалистов, семья может стать родителями для девочки в возрасте 8-10 лет.

Пара воспитывает троих детей (Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Напомним, Тимур Мирошниченко с женой воспитывают двух биологических детей - сына Марка и дочь Мию, а также усыновленного мальчика Марселя, которого они забрали из Житомирского детдома летом 2023 года.

К слову, на Инне Рудник (девичья фамилия женщины) Мирошниченко женился в 2018 году. Его возлюбленная, как известно, работает адвокатом.

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