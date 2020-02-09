Налоги теперь можно будет оплачивать через соцсети: что известно

Оплата налогов в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы смогут оплачивать налоги быстро и без ошибок

Налоги в Украине теперь можно будет оплачивать через социальные сети. Опендатабот создал для физических лиц-предпринимателей специальную возможность для оплаты налогов с помощью мессенджеров. Как отмечается, это существенно упростит процесс и исправит многие ошибки.

На данный момент процесс уплаты налогов весьма запутанный, так как постоянно меняются реквизиты у Государственной казначейской службы, пишет "24 канал". Сейчас у казначейской службы уже более 430 00 счетов для уплаты налогов и они ежегодно меняются. Это создает дополнительные проблемы при оплате.

В январе 2020 года предприниматели перечислили деньги на 270 000 несуществующих уже счетов. Они были закрыты в конце года, но предприниматели использовали старые реквизиты, так как не узнали о существовании новых.

"Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и их изменении", - объяснил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Новый сервис существенно упростит перечисление средств и позволит предотвратить вписывания реквизитов. Все деньги будут попадать на единый счет. Для предпринимателей это будет удобно, и им не будет начисляться пеня за несвоевременную плату.

Как это будет работать