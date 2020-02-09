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Податки тепер можна буде оплачувати через соцмережі: що відомо

STYLERЖиття    09.02.2020 - 09:18
Податки тепер можна буде оплачувати через соцмережі: що відомо
Оплата податків в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українці зможуть оплачувати податки швидко і без помилок

Податки в Україні тепер можна буде оплачувати через соціальні мережі. Опендатабот створив для фізичних осіб-підприємців спеціальну можливість для оплати податків за допомогою месенджерів. Як зазначається, це суттєво спростить процес і виправить багато помилок.

На даний момент процес сплати податків вельми заплутаний, через те, що постійно змінюються реквізити в органах Державної скарбничий службі, пише "24 канал". Зараз у скарбничий службі вже понад 430 00 рахунків для сплати податків, і вони щорічно змінюються. Це створює додаткові проблеми при оплаті.

У січні 2020 року підприємці перерахували гроші на 270 000 відсутніх вже рахунків. Вони були закриті в кінці року, але підприємці використовували старі реквізити, через те, що не дізналися про існування нових.

"Ми вважаємо, що сплата податків має бути максимально простою: податки повинні надходити на єдиний рахунок, а підприємці мають не турбуватися про реквізити та їх зміну", - пояснив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

Новий сервіс значно спростить перерахування коштів та дозволить запобігти вписуванню реквізитів. Всі гроші будуть потрапляти на єдиний рахунок. Для підприємців це буде зручно, і їм не буде нараховуватися пеня за несвоєчасну плату.

Як це буде працювати

  • Потрібно буде вибрати зручну соцмережу: Telegram, Messenger, Viber
  • Після цього у пошуку потрібно буде ввести OpenDataUa і додати його в чати.
  • Далі – ввести свій ІПН (ідентифікаційний номер платника податків), відправити.
  • Після цього з'явиться ряд функцій: подати звітність, сплатити податки, отримати виписку.
  • Потрібно натиснути "Здати звітність", а потім вибрати "Сплатити податки" і відповісти на кілька уточнювальних питань.
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