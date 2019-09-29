Налоги, деньги, льготы, документы: как изменится жизнь украинцев с 1 октября

Новые законы в Украине вступают в силу с 1 октября. С этого дня выводятся из оборота некоторые монеты, вводится новая купюра, украинцы обязуются ездить за пределами города с включенными фарами, а также меняются реквизиты для уплаты налогов. Это лишь часть нововведений, однако они коснуться жизни каждого, пишет "Сегодня".

Деньги

С 1 октября 2019 года в Украине монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством. В НБУ отметили, что с начала месяца их будут выводить из обращения. Также планируется выведение монет номиналом 25 копеек, но пока она останется платежным средством. Но их количество в кошельках уменьшится: если монеты попадут в банк, возвращаться в оборот они не будут, добавили в пресс-службе.

Новые законы в Украине вступают в силу 1 октября - что нужно знать (иллюстративное фото: pixabay.com)

В НБУ также отметили, что обменять монеты можно будет бесплатно в течение следующих трех лет. Кроме того, с 25 октября Нацбанк запустит в обиход купюру номиналом в 1000 грн. Их планируют напечатать 5 млн штук.

Налоговая система

В Государственной налоговой службе напомнили, что с 1 октября поменяются реквизиты для оплаты налогов. Связано это будет с переходом на IBAN (международный стандарт банковских счетов).

Правила дорожного движения

В патрульной полиции напомнили, что с 1 октября все автомобили за городом должны будут ездить с включенными фарами вне зависимости от видимости и времени суток.

"Это требование является обязательным в любое время суток", — сообщается в пресс-службе полиции.

Новые законы в Украине вступают в силу 1 октября - что нужно знать (иллюстративное фото: pixabay.com)

Правило дорожного движения будет обязательным до 1 мая.

Выходные

Стоит отметить, что в октябре украинцы будут отдыхать на один день больше. Кроме обычных выходных, дополнительным днем отдыха будет понедельник, 14 октября, — в этот день отмечается День защитника Украины и религиозный праздник Покрова. Правда, пока ни Офис президента, ни Кабинет министров не обнародовали программу торжественных мероприятий.

Монетизация субсидий

Первого числа стартует монетизация льгот на оплату коммунальных услуг. В Минсоцполитики отмечают — параллельно будут действовать две системы льгот в денежной форме (наличная и безналичная). Безналичные средства получат все льготники в автоматическом режиме, а, чтобы получить "живые" деньги, нужно будет подать заявление в органы соцзащиты.

Новые законы в Украине вступают в силу 1 октября - что нужно знать (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Документы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с октября Кабинет министров и органы власти полностью откажутся от бумажного документооборота.

"Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажек", — подчеркнул глава правительства.

Нововведение поможет не только сохранить экологию, но и иметь более мобильный доступ к документации.

Новые законы в Украине вступают в силу 1 октября - что нужно знать (иллюстративное фото: pixabay.com)

НАТО

Наконец, 31 октября в Украине состоится саммит стран-членов НАТО. В нем примет участие президент Владимир Зеленский. Как сообщается, этот визит демонстрирует сильную приверженность Альянса Украине. Детали предстоящей встречи пока не сообщались.

Переход на "зимнее время"

В ночь на 27 октября Украина вернется на свое поясное время, которое неформально называют "зимним". В последнее октябрьское воскресенье украинцам нужно будет в четыре утра перевести стрелки часов на один час назад. Чтобы страна не пропустила этот день, чиновники обещают сообщать о переводе ежедневно, начиная с 24 октября.