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Североатлантический совет НАТО посетит Украину в конце октября

Новости » Политика    11.07.2019 - 20:37
Североатлантический совет НАТО посетит Украину в конце октября
Иллюстративное фото (flickr.com/nato)

Визит запланирован на 30-31 октября

Визит Североатлантического совета НАТО, который ранее должен был состоятся в июле и был отменен, запланирован на 30 и 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, этот визит демонстрирует сильную приверженность Альянса Украине.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует сильную приверженность Альянса Украине. Все государства-члены НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право решать свое будущее", - говорится в сообщении.

Детали в Альянсе планируют сообщить позже.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что визит Североатлантического совета НАТО был ранее запланирован на 9-10 июля, но был отменен. По словам вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, визит был перенесен в связи с внеочередными выборами в Верховную раду. 

Отметим, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина ожидает визит Североатлантического совета НАТО в Киев. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.


 

 

 

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