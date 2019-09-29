Податки, гроші, пільги, документи: як зміниться життя українців з 1 жовтня

Нові закони в Україні набирають чинності з 1 жовтня. З цього дня виводяться з обороту деякі монети, вводиться нова купюра, українці зобов'язуються їздити за межами міста з включеними фарами, а також змінюються реквізити для сплати податків. Це лише частина нововведень, однак вони торкнутися життя кожного, пише "Сьогодні".

Гроші

З 1 жовтня 2019 року в Україні монети номіналом одна, дві та п'ять копійок перестануть бути платіжним засобом. В НБУ зазначили, що з початку місяця їх будуть виводити з обігу. Також планується виведення монет номіналом 25 копійок, але поки вона залишиться платіжним засобом. Але їх кількість в гаманцях зменшиться: якщо монети потраплять в банк, повертатися в обіг вони не будуть, додали в прес-службі.

Нові закони в Україні набирають чинності з 1 жовтня - що потрібно знати (ілюстративне фото: pixabay.com)

В НБУ також зазначили, що обміняти монети можна буде безкоштовно протягом наступних трьох років. Крім того, з 25 жовтня Нацбанк запустить в обіг купюру номіналом в 1000 грн. Їх планують надрукувати 5 млн штук.

Податкова система

У Державній податковій службі нагадали, що з 1 жовтня зміняться реквізити для оплати податків. Пов'язано це з переходом на IBAN (міжнародний стандарт банківських рахунків).

Правила дорожнього руху

В патрульній поліції нагадали, що з 1 жовтня всі автомобілі за містом повинні будуть їздити з увімкненими фарами незалежно від видимості і часу доби.

"Це вимога є обов'язковою у будь-який час доби", — повідомляється в прес-службі поліції.

Нові закони в Україні набирають чинності з 1 жовтня - що потрібно знати (ілюстративне фото: pixabay.com)

Правило дорожнього руху буде обов'язковим до 1 травня.

Вихідні

Варто відзначити, що в жовтні українці будуть відпочивати на один день більше. Крім звичайних вихідних, додатковим днем відпочинку буде понеділок 14 жовтня — в цей день відзначається День захисника України і релігійне свято Покрови. Правда, поки ні Офіс президента, ні Кабінет міністрів не оприлюднили програму урочистих заходів.

Монетизація субсидій

Першого числа стартує монетизація пільг на оплату комунальних послуг. У Мінсоцполітики відзначають — паралельно будуть діяти дві системи пільг у грошовій формі (готівкова та безготівкова). Безготівкові кошти отримають усі пільговики в автоматичному режимі, а, щоб отримати "живі" гроші, потрібно буде подати заяву в органи соцзахисту.

Нові закони в Україні набирають чинності з 1 жовтня - що потрібно знати (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Документи

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з жовтня Кабінет міністрів та органи влади повністю відмовляться від паперового документообігу.

"Ми плануємо заборонити використання і обмін між держорганами папірців", — підкреслив глава уряду.

Нововведення допоможе не тільки зберегти екологію, але і мати більш мобільний доступ до документації.

Нові закони в Україні набирають чинності з 1 жовтня - що потрібно знати (ілюстративне фото: pixabay.com)

НАТО

Нарешті, 31 жовтня в Україні відбудеться саміт країн-членів НАТО. У ньому візьме участь президент Володимир Зеленський. Як повідомляється, цей візит демонструє сильну відданість Альянсу Україні. Деталі майбутньої зустрічі поки не повідомлялися.

Перехід на "зимовий час"

В ніч на 27 жовтня Україна повернеться на свій поясний час, який неформально називають "зимовим". У останню жовтневу неділю українцям потрібно буде о четвертій ранку перевести стрілки годинника на одну годину назад. Щоб країна не пропустила цей день, чиновники обіцяють повідомляти про переведення щодня, починаючи з 24 жовтня.