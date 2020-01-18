Налог на недвижимость коснется каждого: кому и сколько придется платить

Налог на недвижимость в Украине появится в 2020 году. Украинцам придется платить за собственное жилье, если квадратура превышает допустимую норму. 1,5% от минимальной заработной платы придется платить тем, чья квартира превышает 60 квадратных метров, а дом — 120. Но, сколько именно платить украинцам будет решать местная власть. Ставку могут и сократить, а вот увеличить не могут.

Помимо процента налога местная власть также может немного варьировать квадратуру, за которую нужно платить налог. Об этом пишет Obozrevatel.

Согласно действующему законодательству, в этом году украинцы будут платить налог за прошлый год, поэтому ставка будет просчитываться от минимальной зарплаты в прошлом году. Стоит отметить, что налогом облагается и нежилая площадь, например, какие-либо пристройки.

“Если контролирующий орган не вручил налоговое/налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным, физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства (пп. 266.10.2 НКУ)“, – пояснили в ГФС.

За какие виды недвижимости не нужно платить:

за недвижимость в зоне отчуждения;

за детские дома семейного типа;

за дома и квартиры детей-сирот и тех, кто лишился родительской опеки;

за недвижимость в общежитиях.

После того, как пришла квитанция на уплату налога, ее необходимо заплатить в течение двух месяцев. Если не уложиться в срок, придется платить штраф.

При условии задержки платежа до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если человек и вовсе отказывается платить налог, то имущество могут арестовать. Квитанцию должны прислать на адрес, где прописан владелец имущества до 1 июля.

Если квитанция не пришла, то следует обратиться в местное отделение фискальной службы.