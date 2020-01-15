Декларации о доходах: кому и когда их подавать нужно обязательно

Кому нужно подавать декларацию о доходах (Коллаж РБК-Украина)

Если вовремя не подать декларацию о доходах, можно "влететь" на большой штраф

Декларации о доходах подавать в Украине должны все граждане. Об этом говорится в статье 67 Конституции Украины. В 2020 году декларации о доходах нужно подать по месту жительства до 30 апреля.

Как пишет издание "Сегодня", все граждане Украины должны отчитаться за деньги, которые были получены в 2019 году. Основные налоги за работников платит работодатель, но есть и другие доходы, о которых нужно сообщать самостоятельно.

Кому нужно подавать декларацию

"Если украинцы работают официально в компании, то их налогами занимается работодатель. Поэтому им декларировать самостоятельно ничего не надо. Но в отдельных случаях – при получении наследства, продаже недвижимости, сдаче жилья в аренду, купле-продаже ценных бумаг и так далее – доходы нужно декларировать", - объяснила юрист Ирина Бугай.

Декларации также следует подавать самостоятельно тем, кто работает по частному найму и получает так называемые "зарплаты в конвертах" - это няни, репетиторы, мастера по ремонтам, садовники и прочие рабочие. Если они не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель, то им нужно составить декларацию о доходах и заплатить 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

Также задекларировать доходы нужно тем, кто занимается сдачей в аренду жилья. Если украинец получил наследство не от близкого члена семьи (от тети, дяди или другого члена семьи, который не относится к первой степени родства) или не уплатил налог при получении, то ему также стоит составить декларацию.

Еще декларацию о доходах нужно подавать таким категориям:

- украинцы, которые получают доходы за границей

- фрилансеры, которые живут в Украине и работают на иностранные компании

- заробитчане

Как подать декларацию

Заполненную декларацию можно лично отнести в территориальный орган фискальной службы, можно отправить почтой или заполнить форму в "Электронном кабинете налогоплательщика".

Юристы отмечают, что отправлять почтой нужно не менее чем за 5 рабочих дней до крайнего срока подачи декларации, а в электронном кабинете – не позже, чем за час до окончания рабочего дня.

Какое наказание будет за неподачу декларации

Если гражданин Украины не подаст декларацию или заполнит ее неверно – ему придется заплатить два штрафа. Первый штраф за просрочку или неподачу – 170 гривен, если штраф повторный – то 1020 гривен (повторный штраф назначается, если в течении года декларант уже был оштрафован за такое нарушение).

Второй штраф – за неуплату налогов, который составит 25% от суммы и военного сбора. Если человек оплачивает налоги самостоятельно, но позже установленного времени – то ему придется заплатить еще 20% от суммы налога. Также за несвоевременную уплату налога начисляют пеню.

Если сумма неуплаты налогов превысит 881 000 гривен, то украинца могут привлечь к уголовной ответственности.