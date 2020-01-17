НБУ отменил норму об использовании средств со счетов физлиц-предпринимателей

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Негативная реакция бизнеса заставила НБУ отказаться от изменений в инструкции по использованию счетов

Национальный банк Украины (НБУ) с 17 января 2020 года отменил норму о порядке использования счетов физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, требование осуществлять по текущим счетам ФЛП только операции, не связанные с собственными нуждами, и право перечислять средства на собственный счет после уплаты всех налогов и сборов, вызвала непонимание у бизнес-сообщества во время ее применения.

"Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, НБУ отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей", - говорится в сообщении.

Таким образом, НБУ отменил следующий пункт, который был внесен в инструкции с начала 2020 года:

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций согласно условиям договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с собственными нуждами Эти лица после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом, имеют право перечислить денежные средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд".

После этого в инструкции нет нормы о том, что ФЛП не могут использовать средства с предпринимательского счета на собственные нужды.

В то же время в инструкции содержится норма, согласно которой "запрещается использовать текущие счета физических лиц, открытых для собственных нужд, для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности".

Напомним, 16 января глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк уточнит свой комментарий о порядке использования счетов физических лиц - предпринимателей (ФЛП), которые вступили в силу с 3 января 2020 года. По его словам, НБУ исключает норму для ФЛП поскольку фактически она касается налоговой службы.

Напомним, в начале января Национальный банк Украины (НБУ) предоставил разъяснение относительно изменений в порядке использования счетов физических лиц - предпринимателей (ФЛП), которые вступили в силу с 3 января 2020 года.