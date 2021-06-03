Налог на Google: будут ли украинцы платить за пользование поисковиком

Что это такое – налог на Google

Как объяснила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, новый закон не коснется простых пользователей и платить налог будут только крупные компании.

"Верховная Рада во втором чтении приняла так называемый закон про Google. Он предполагает, что иностранные техногиганты будут платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг. На том же уровне, что и украинские компании", - отметила нардеп.

Она добавила, что изменения коснуться только иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги:

- они будут регистрироваться как плательщики НДС

- вводятся критерии определения места предоставления электронных услуг

- уплата налога - в евро или долларах.



"Международные компании соглашаются с такой необходимостью, с их стороны проблем нет. А простого пользователя социальных сетей и поисковых сервисов это нововведение не коснется. Они по-прежнему будут пользоваться ими бесплатно", - отметила Гришина.

В законе четко прописано, что платить этот налог придется тем компаниям, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе. Налог не будет касаться простых пользователей социальных сетей и поисковых сервисов.

Что входит в категорию услуг в интернете

В список таких услуг входит предоставление цифрового контента – книги, медиафайлы, фильмы, фото и картинки, реклама, передача прав на использование программ, ведение статистики, хранение и обработка информации, поддержка сайтов, доступ к поисковым системам, игры, доступ к ресурсам в интернете, а также – к облачным технологиям.

Как это может коснуться обычных пользователей

Как отмечают авторы этого законопроекта, для обычных пользователей ничего не изменится, так как по факту налог будут платить те компании, которые размещают рекламу на страницах социальных сетей и на различных сайтах.

Однако специалисты с ними не согласны, так как многие украинцы пользуются платными услугами и подписками, используют интернет-компании для продвижения своего бизнеса.

Что говорят эксперты

Как сообщает издание "Сегодня", НДС будут брать за предоставление контента, за который украинцы платят деньги. Это подписка на сервисы музыки, видео или кино. Платные мобильные приложения или платные функции в этих приложениях.

"У нас есть много международных компаний, которые предоставляют украинцам платные услуги. Например, платную подписку. У того же Google есть премиум-подписка на YouТube, есть платные функции у Facebook или Viber: стикеры, звонки на стационарные телефоны. Сейчас украинцы платят деньги за эти услуги, но с них никаких налогов не взимается. А этот законопроект вводит для таких платежей 20%-ный налог", - прокомментировал новый налог digital-адвокат Андрей Шульгин.

Как будет действовать закон в Украине

Фото: buhgalter911.com