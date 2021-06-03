"Налог на Google" в Украине: кто, сколько и за что будет платить

Верховная рада приняла закон о так называемом "налог на Google" . Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

Согласно закону, нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость в Украине. Регистрация плательщика НДС для нерезидентов будет упрощенной и удаленной (на специально разработанном веб-портале).

В то же время исключается норма, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза.

В частности, впервые на проблему обложения НДС электронных услуг обратили внимание в Европейском Союзе, изменив правила определения места поставки таких услуг. Так, к 2015 году место поставки электронных услуг определялось по месту регистрации поставщика, что позволяло некоторым поставщикам минимизировать налог, регистрируясь в странах, где применялась низкая ставка НДС или услуги вообще освобождались от налогообложения. Именно поэтому, были разработаны правила, какие бы позволить обложить НДС электронные услуги именно по месту их потребления.

Кроме того, для реализации своего замысла в ЕС была введена специальная система MOSS (Mini One Stop Shop), которая позволила субъектам хозяйствования декларировать и уплачивать НДС в стране потребления услуги без необходимости регистрации плательщиком НДС в общем порядке. Предложенная Европейским Союзом модель налогообложения НДС электронных услуг стала основой для других государств при разработке подобных налоговых режимов, позволив увеличить размер налоговых поступлений в бюджет соответствующего государства путем налогообложения услуги непосредственно в стране их потребления.