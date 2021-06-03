Податок на Google: чи будуть українці платити за користування пошуковиком

Що це таке – податок на Google

Як пояснила народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, новий закон не торкнеться простих користувачів і платити податок будуть тільки великі компанії.

"Верховна Рада у другому читанні прийняла так званий закон Про Google. Він припускає, що іноземні техногіганти будуть платити податок на додану вартість з електронних послуг. На тому ж рівні, що й українські компанії", - зазначила нардеп.

Вона додала, що зміни торкнутися тільки іноземних компаній, які надають електронні послуги:

- вони реєструватимуться як платники ПДВ

- вводяться критерії визначення місця надання електронних послуг

- сплата податку - в Євро або доларах.



"Міжнародні компанії погоджуються з такою необхідністю, з їхнього боку проблем немає. А простого користувача соціальних мереж і пошукових сервісів це нововведення не торкнеться. Вони як і раніше будуть користуватися ними безкоштовно", - зазначила Гришина.

У законі чітко прописано, що платити цей податок доведеться тим компаніям, які діють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі. Податок не стосуватиметься простих користувачів соціальних мереж і пошукових сервісів.

Що входить в категорію послуг в Інтернеті

У список таких послуг входить надання цифрового контенту-книги, медіафайли, фільми, фото і картинки, реклама, передача прав на використання Програм, ведення статистики, зберігання та обробка інформації, підтримка сайтів, доступ до пошукових систем, ігри, доступ до ресурсів в Інтернеті, а також – до хмарних технологій.

Як це може торкнутися звичайних користувачів

Як відзначають автори цього законопроєкту, для звичайних користувачів нічого не зміниться, оскільки за фактом податок платитимуть ті компанії, які розміщують рекламу на сторінках соціальних мереж і на різних сайтах.

Однак фахівці з ними не згодні, через те, що багато українців користуються платними послугами та підписками, використовують Інтернет-компанії для просування свого бізнесу.

Що кажуть експерти

Як повідомляє видання "Сьогодні", ПДВ братимуть за надання контенту, за який українці платять гроші. Це Підписка на сервіси музики, відео або кіно. Платні мобільні додатки або платні функції в цих додатках.

"У нас є багато міжнародних компаній, які надають українцям платні послуги. Наприклад, платну підписку. У того ж Google є преміум-підписка на YouTube, є платні функції у Facebook або Viber: стікери, дзвінки на Стаціонарні телефони. Зараз українці платять гроші за ці послуги, але з них ніяких податків не стягується. А цей законопроєкт вводить для таких платежів 20%-ний податок", - прокоментував новий податок digital-адвокат Андрій Шульгін.

Як буде діяти закон в Україні

Фото: buhgalter911.com