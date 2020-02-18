Налог на банковские карты: украинцев призвали не паниковать

Налоги в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Юристы дали объяснение, какой налог и в каком случае будет взиматься

Налоговая служба Украины сообщила, что никаких новых отчислений с переводов на карточных счетах вводить не планируется и объяснила, откуда появилась такая информация. Кроме того, юристы дали объяснение, в каких случаях налоги действительно будут взиматься.

Как объяснили специалисты налоговой службы, информация о налоге на переводе по банковским картам появилась после публикации письма от ГФСУ, которое на самом деле было поддельным.

"Налоговая решила вступить в бой с невидимым врагом – со слухами и неправдивой информацией. Нет. Налоговая не будет облагать налогом средства, которые поступают на личные карты. Нет. Банки не передают информацию о поступлении средств на ваши личные карты. Эти фейки распространяют, ссылаясь на номер индивидуальной консультации, по которому в реестре закреплено объяснение совершенно по другому вопросу. ИНК подделали, чтобы распространить", - сказано в сообщении.

Юристы объяснили, что переводы от физических лиц между лицами, состоящими в семейном родстве не облагаются налогом, а точнее – по нулевой ставке. Если на карту поступил возврат займа – то также налог не взимается. Если это подарок, то налог составит 5% (НДФЛ) + 1,5% (военный сбор). Если это оплата за товары, за работу, за услуги или арендная плата – то налог составит 18% (НДФЛ) + 1,5 % (военный сбор).

Кроме того, юристы отмечают, что налоговая служба не может получить данные о поступления на карточные счета. Единственное исключение – через судебное решение. Информацию о поступлениях может получить финмониторинг, но только в том случае, если сумма превышает 150 тысяч гривен. Банк может потребовать дополнительные документы по сделке. Однако и эти данные не будут передаваться в налоговую.