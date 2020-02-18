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Податок на банківські карти: українців закликали не панікувати

STYLERЖиття    18.02.2020 - 17:45
Податок на банківські карти: українців закликали не панікувати
Податки в Україні (Колаж РБК-Україна)

Юристи дали пояснення, який податок і в якому випадку справлятиметься

Податкова служба України повідомила, що жодних нових відрахувань з переказів на карткових рахунках вводити не планується і пояснила, звідки з'явилася така інформація. Крім того, юристи дали пояснення, в яких випадках будуть стягуватися податки.

Як пояснили фахівці податкової служби, інформація про податок на перекази по банківських картах з'явилася після публікації листа від ДФСУ, який насправді було підробленим.

"Податкова вирішила вступити в бій з невидимим ворогом – з чутками та неправдивою інформацією. Ні. Податкова не буде обкладати податком кошти, які надходять на особисті картки. Ні. Банки не передають інформацію про надходження коштів на ваші особисті картки. Ці фейки поширюють, посилаючись на номер індивідуальної консультації, по якому в реєстрі закріплено пояснення зовсім з іншого питання. ІНК підробили, щоб поширити", - сказано в повідомленні.

Юристи пояснили, що перекази від фізичних осіб між особами, які перебувають у сімейному спорідненості не оподатковуються, а точніше – за нульовою ставкою. Якщо на карту надійшло повернення позики - також податок не стягується. Якщо це подарунок, то податок становитиме 5% (ПДФО) + 1,5% (військовий збір). Якщо це оплата за товари, роботи, послуги або орендна плата – то податок складе 18% (ПДФО) + 1,5 % (військовий збір).

Крім того, юристи відзначають, що податкова служба не може отримати дані про надходження на карткові рахунки. Єдиний виняток – через судове рішення. Інформацію про надходження може отримати фінмоніторинг, але тільки в тому випадку, якщо сума перевищує 150 тисяч гривень. Банк може зажадати додаткові документи по угоді. Однак і ці дані не будуть передані в податкову.

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