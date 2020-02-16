Налоги в Украине будут платить по-новому: кого это коснется

Налоги в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Налоги в Украине предложили насчитывать по европейской шкале

Налоги в Украине предлагают платить совершенно по другой схеме, которая действует во многих странах. Фракция "Слуга народа" предлагает насчитывать налог на доходы по другой схеме: чем больше получаешь, тем больше платишь.

Как утверждают народные депутаты, такая система называется прогрессивной шкалой, и она уже успешно действует в 22 из 28 стран ЕС. Однако изменение коснется далеко не всех жителей Украины.

Когда подобную систему вводили в странах ЕС, как пишет издание OBOZREVATEL, были волны возмущения. Однако на практике выяснилось, что прогрессивная шкала наполняет бюджет и бурная реакция стихла.

Какая будет ставка

Максимальная ставка налога в ЕС – 40%, еще в четырех странах - выше 50%. В Украине на данный момент – всего 18%, вне зависимости от дохода. По прогрессивной шкале ставка будет от 18% до 54%.

18% будут платить украинцы с доходом менее 47 тысяч гривен, а самую высокую в 54% будут платить те, у кого доход выше 94,4 тысячи гривен.

Фото: obozrevatel.com

Стоит отметить, что большинство работающих украинцев будут платить минимальную ставку, так как доход ниже 47,2 тысячи гривен у 93% населения. Кроме того, высокий налог придется платить не со всей зарплаты, а по определенной шкале.

До 47,2 тысячи – налог будет 18%

С 47,2 тысячи гривен до 94,4 тысячи гривен – ставка 36%

А вот с разницы между 94,4 тысячи гривен и более – 54%

Эксперты предупреждают, что внедрение такой системы может привести к тому, что бизнесмены начнут скрывать высокие доходы, чтобы не платить максимальный налог.