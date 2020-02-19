Налог на банковские карты: это нужно знать каждому украинцу

Карточные счета украинцев не будут облагаться налогом: с поступлений на банковские карты физлиц не нужно будет платить 19,5% налога, а банки не "сливают" информацию о клиентах прямехонько в налоговую и делать этого не собираются. Об этом заявила эксперт Лилия Ушакова, реагируя на разгуливающую в сети информацию о том, что якобы с каждого зачисления на банковские карты украинцев будет взиматься налог.

В частности, эксперт издания "Налоги и бухгалтерский учет" детально рассказала, как облагаются поступления на личные карточки.

Деньги зашли на карту от юридического лица или ФОПа

Все заботы о налогах - на отправителе. У получателя должна быть только одна мысль: как потратить полученные деньги. Точка. Даже если "юрик" или ФОП ошибся и не удержал налог - это не проблема получателя.

Деньги зашли на карту от физического лица

Если отправителем денег является муж или жена, ребенок или родитель, брат или сестра, бабушка или дедушка со стороны матери и со стороны отца, внук получателя - радуемся. Такие внутрисемейные переброски денег - это семейный, супружеский долг по Семейному кодексу Украины. Если быть более точным, то полученные физлицом просто так (то есть в дар) облагаются по нулевой ставке.

Что делать, если деньги зашли от кого-то другого?

Важен вид дохода. Если вам вернули долг, то с этих денег платить налоги не нужно. Если это подарок - то вылезает НДФЛ (5%) и военный сбор (1,5%). Если это оплата за товары, за работы или услуги, арендная плата - придется отдать НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%).

Деньги зашли на карту из-за рубежа

От юрлица

Нужно подать декларацию за год и заплатить налог (НДФЛ + ВС). Исключение: когда сумма в принципе не доход (например, тот же займ или его возврат). НДФЛ можно уменьшить на сумму уплаченного заграницей налога с этих доходов.

От физлица

Если муж или жена, ребенок или родитель (но не братья...) - то можно доказывать, что это не доход, а внутрисемейное распределение денег. В остальных случаях - стоит посмотреть, за что деньги. Например, если это в принципе не доход (вдруг, это возврат займа), то такие поступления не облагаются.

Как налоговики узнают о зачисленных на карту деньгах?

В общем случае - никак. Только через судебное решение.

Впрочем, есть еще финансовый мониторинг. Например, если сумма больше 150 тыс. грн (скоро будет 400 тыс. грн) и она подозрительна, то банк потребует дополнительные документы по сделке (он может потребовать, даже если сумма ниже). Но информацию в налоговую банк все равно не передает. Однако некоторая вероятность утечки материалов непосредственно от Госфинмониторинга к налоговикам - существует. Такие примеры были, но это редкие исключения. Вывод: у налоговой пока нет действенных способов массового контроля доходов физлиц, полученных на карточки.