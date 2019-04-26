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Накроет грозами: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 19:30
Накроет грозами: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Погода в Украине (УНИАН)

Погода в Украине в субботу будет почти летняя во многих областях страны

Погода в субботу, 27 апреля, огорчит жителей западных и северных областей. Там ожидаются дожди, местами грозы. Температура воздуха будет довольно высокой.

Погода на востоке Украины ожидается облачная, но сухая. Ночью в регионе +7 +10 градусов. Днем воздух прогреется до +21+23 градусов, в Харькове и Днепре до +24 +25 градусов.

В южных областях без осадков, днем облачно с прояснениями. Ночью +6 +8 градусов. Днем потеплеет до +20 +24 градусов, в Одессе будет прохладнее +16 +18 градусов. В Крыму ночью +7 +9 градусов, днем +20 +22 градуса, без осадков.

На севере страны пройдет гроза. Ночью +8 +10 градусов, днем ожидается +20 +24 градуса.

Западные области накроют сильные дожди с грозами. Они охватят все области. Ночная температура +9 +11 градусов. Днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

В центральной части страны будет сухо, местами возможна небольшая облачность. Ночью +6 +8 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

В столице 27 апреля будет тепло, но по прогнозам синоптиков ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью +8 +10 градусов, днем будет тепло, +22 +24 градуса.

Накроет грозами: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Погода в Украине 27 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз на Пасхальные выходные и предупредила о похолодании.

А также мы писали о том, что синоптики сделали предупреждение для украинцев по поводу погоды на выходные.

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