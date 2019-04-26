Накриє грозами: синоптики попередили про погіршення погодних умов

Погода в Україні (УНІАН)

Погода в Україні в суботу буде майже літня у багатьох областях країни

Погода в суботу, 27 квітня, засмутить жителів західних і північних областей. Там очікуються дощі, місцями грози. Температура повітря буде досить високою.

Погода на сході України очікується хмарна, але суха. Вночі в регіоні +7 +10 градусів. Вдень повітря прогріється до +21+23 градусів, в Харкові і Дніпрі до +24 +25 градусів.

У південних областях без опадів, вдень хмарно з проясненнями. Вночі +6 +8 градусів. Вдень потеплішає до +20 +24 градусів, в Одесі буде прохолодніше +16 +18 градусів. У Криму вночі +7 +9 градусів, вдень +20 +22 градуси, без опадів.

На півночі країни пройде гроза. Вночі +8 +10 градусів, вдень очікується +20 +24 градуси.

Західні області накриють сильні дощі з грозами. Вони охоплять всі області. Нічна температура +9 +11 градусів. Вдень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

В центральній частині країни буде сухо, місцями можлива невелика хмарність. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +22 до +24 градусів.

У столиці 27 квітня буде тепло, але за прогнозами синоптиків очікуються короткочасні дощі з грозами. Вночі +8 +10 градусів, вдень буде тепло, +22 +24 градуси.

Погода в Україні 27 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко дала свій прогноз на Великодні вихідні та попередила про похолодання.

А також ми писали про те, що синоптики зробили попередження для українців з приводу погоди на вихідні.