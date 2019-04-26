Синоптик предупредила о похолодании и дождях на Пасху

Фото: погода в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Киеве на Пасху также возможен дождь

Погода в Украине: на Пасху, 28 апреля, на западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, на западе ожидается похолодание до +13 +18 градусов. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Так, по ее словам, 27-28 апреля на западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

"На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве что во второй половине дня 28 апреля в Харьковской и Луганской областях также вероятны отдельные дожди с грозами. Температура воздуха удержится высокой, днем ​​+20 +26 градусов, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до +13 +18 градусов", - сообщила Диденко.

Синоптик отметила, что в Киеве 27 апреля ожидается в течение дня +20 +22 градуса, вероятность локального дождя.

"На Пасху в Киеве ночью +9 +12 градусов, днем ​​+22 +24 градуса. Также возможен дождь. Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", - предупредила она.

Кроме того, Диденко сообщила, что по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сегодня, 26 апреля 2019 года, радиационное состояние окружающей среды в Киеве (на разных точках измерения) составляет:

Багриновая гора -13 мкР/ч;

Жуляны - 10 мкР/ч;

Гидропарк - 9 мкР/ч, что не превышает норму.

Как писало РБК-Украина, в ГСЧС сообщили, что погода в Украине в ближайшие дни, несмотря на прогнозируемые осадки, будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху. В частности, в субботу и воскресенье в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь.

Добавим, также сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни сделает резкий поворот в сторону тепла, но по прогнозам синоптиков, возможны еще небольшие похолодания и дожди.