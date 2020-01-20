Наконец-то: синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зима

Погода в Украине с 20 по 23 января будет с заморозками и осадками в виде снега. Минимальный уровень тепла достигнет -5 градусов в ночное время. Днем заморозки будут незначительными – до -1 градуса. При этом в среду и четверг, 22 и 23 января, ожидается выпадение снега во всей Украине.

20 января погода в Украине будет солнечной с переменной облачностью. Термометры покажут в среднем 0… +3 градуса. При этом на востоке и севере Украины ожидается уровень тепла до -1 градуса. В ночное время температура опустится до -1… -5 градусов.

При этом 21-го января ожидается небольшое потепление. На западе страны ожидается +3… +6 градусов, за исключением Закарпатской области, где термометры покажут 0… +2 градуса. В центре, на севере и востоке Украины ожидается +1… +4 градуса. Исключение составят Харьковская, Донецкая и Луганская области, где уровень тепла будет держаться на уровне 0… +2 градусов. На Юге Украины традиционно теплее - +2… +5 градусов. В ночное время возможны небольшие заморозки до -3 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

22 января погода будет теплой и дождливой. Синоптики ожидают выпадение дождя со снегом в большинстве регионов Украины. Солнечно и сухо будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской области, а также на Крымском полуострове. Температура поднимется в западных областях в среднем на 1-2 градуса. В остальных регионах сохранится уровень тепла предшествующего дня.

Погода в Украине 20-23 января (meteo.gov.ua)

Уже 23 января синоптики прогнозируют выпадение снега во всех областях Украины. Температура по стране снизится на 1-2 градуса. В центральных, северных и восточных областях ожидаются незначительные заморозки в течение дня – от -2 до +1 градуса. В ночное время по всей стране температура будет держаться на уровне -2… +2 градусов. Также синоптики предупреждают о порывах ветра до 7-12 м/с.

Напомним, что ранее синоптики резко изменили прогноз на оставшуюся зиму в Украине.