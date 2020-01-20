Нарешті: синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня зима

Погода в Україні з 20 по 23 січня буде з приморозками й опадами у вигляді снігу. Мінімальний рівень тепла досягне -5 градусів у нічний час. Вдень заморозки будуть незначними – до -1 градуса. При цьому в середу і четвер, 22 і 23 січня, очікується випадання снігу по всій Україні.

20 січня погода в Україні буде сонячною з мінливою хмарністю. Термометри покажуть в середньому 0... +3 градуси. При цьому на сході та півночі України очікується рівень тепла до -1 градуса. В нічний час температура опуститься до -1... -5 градусів.

При цьому 21-го січня очікується невелике потепління. На заході країни очікується +3... +6 градусів, за винятком Закарпатської області, де термометри покажуть 0... +2 градуси. У центрі, на півночі та сході України очікується +1... +4 градуси. Виняток становитимуть Харківська, Донецька і Луганська області, де рівень тепла буде триматися на рівні 0... +2 градусів. На Півдні України традиційно тепліше - +2... +5 градусів. У нічний час можливі невеликі заморозки до -3 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

22 січня погода буде теплою і дощовою. Синоптики очікують випадання дощу зі снігом в більшості регіонів України. Сонячно і сухо буде тільки в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій області, а також на Кримському півострові. Температура підніметься у західних областях в середньому на 1-2 градуси. В інших регіонах збережеться рівень тепла попереднього дня.

Погода в Україні 20-23 січня (meteo.gov.ua)

Вже 23 січня синоптики прогнозують випадання снігу у всіх областях України. Температура по країні знизиться на 1-2 градуси. У центральних, північних і східних областях очікуються незначні заморозки протягом дня – від -2 до +2 градусів. У нічний час по всій країні температура триматиметься на рівні -2... +1 градусів. Також синоптики попереджають про пориви вітру до 7-12 м/с.

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз на всю зиму в Україні.