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Снеголавинная опасность будет сохраняться 18-20 января

Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

В частности, снеголавинная опасность будет сохраняться 18-20 января.

"Предупреждение! 18-20 января во Карпатах сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень). Будьте внимательны и осторожны в горах!" - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 января на высокогорье Закарпатской области ожидалась высокая вероятность схода лавин. Отмечалось, что высокая вероятность схода лавин связана с оттепелью. При этом по состоянию на 7 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляла до 60 сантиметров. Наибольшая высота снежного покрова была зафиксирована на Сл. Пожижевская.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет без снегопадов. В ближайшие дни над Украиной расположится новый антициклон, который принесет с собой сухую и ясную погоду.

Добавим также, на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии в США в результате схода снежной лавины погиб лыжник, а еще один лыжник получил серьезные травмы ног и был доставлен в больницу.