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Стало известно, когда в Киеве улучшится качество воздуха

Новости » Общество     18.01.2020 - 11:30
Стало известно, когда в Киеве улучшится качество воздуха
Фото: туман в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ситуация улучшится после выпадения осадков, усилением ветра и понижения температуры

В Киеве погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе, ситуация улучшиться после выпадения осадков, усилением ветра и понижения температуры. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным синоптиков, характер погоды 18 января не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"В связи со стремительным увеличением количества транспортных средств после окончания новогодних праздников, сухой, практически безветренной погоды, температурной инверсии не происходит вертикальное рассеивание взвешенных частиц и загрязняющих веществ, которые накапливаются в приземном слое атмосферы", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что специалисты советуют избегать прогулок возле автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о плохой видимости на дорогах из-за тумана. Так, утром 18 января в большинстве областей Украины наблюдается туман.

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