Накануне бархатного сезона: сеть поразили свежие фото из Крыма

В оккупированном Россией Крыму приближается так называемый бархатный сезон, но туристов на полуострове не наблюдается. Блогер Roksolana Today&Крым на своей странице в Twitter в очередной раз доказал этот факт. На страничке в соцсети появились свежие фотографии с полуострова.

Так, например, на снимке железнодорожного вокзала в Севастополе не видно ни души.

"А вот и август 2019. Оживленно на ж.д. Севастополя... ляляля...", - подписал богер кадр.

Фото: Вокзал в Симферополе (twitter.com/KrimRt)

На следующем фото можно увидеть мост через Керченский пролив, на котором совсем не наблюдается потока автомобилей.

"Накануне бархатного сезона. В пятницу высокого августа", - подписал блогер фото пустынного моста.

Фото: Керченский мост (twitter.com/KrimRt)

Пользователи сети отреагировали на снимки полуострова в комментариях.

Вже офіційно заявили про 4,5 мільярда, ще трошки і намалюють усі вісім.

Поезда уже ходят по мосту?

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Как мы ранее сообщали, День государственого флага в Украине отмечают в Крыму и на Донбассе, несмотря на оккупацию. Крымчане не забывают о национальном символе, на полуострове в некоторых местах появился желто-голубой стяг.

Кстати, Владимир Зеленский запустил новый флешмоб к Дню украинского флага, который украинцы ежегодно празднуют накануне Дня Независимости, 23 августа.