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Стало известно о состоянии здоровья украинцев из Уханя

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 10:29
Стало известно о состоянии здоровья украинцев из Уханя
Эвакуация украинцев из Уханя (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы в Ухане прошли три этапа санитарного контроля

Эвакуация украинцев из Уханя 20 февраля подходит к концу. Все граждане нашей страны, которых вывезли из Китая в связи со вспышкой коронавируса, будут помещены в карантин на две недели. На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан.

Как сообщает МВС Украины, у эвакуированных украинцев и иностранцев симптомов коронавируса не обнаружено, они все здоровы. Все люди прошли три этапа санитарного контроля.

"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья граждан, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алматы в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - сказано в сообщении МВС.

Отметим, что на момент 10 утра 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp c украинцами приземлился в Борисполе на дополнительную заправку. После этого он вылетит в Харьков. До этого борт "нарезал" семь кругов в небе на стыке Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Кстати, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что эвакуированных из китайского Уханя после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Самолет из Уханя приземлился в "Борисполе" на дозаправку, - МВД Как встречают эвакуированных из Уханя украинцев: все подробности
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