Награждение "Грэмми" 2020: украинская пианистка получила премию

Надежда Шпаченко (Фото: twitter.com/LongyMusic)

62-я церемония награждения "Грэмми" состоялась в Лос-Анджелесе

Музыкальная премия "Грэмми" в номинации "Классическая музыка" досталась украинской пианистке Надежде Шпаченко. Вечером 26 января в Лос-Анджелесе в США состоялась 62-я церемония награждений победителей престижного конкурса и вручение статуэток от американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи ( NARAS)

Уроженка Украины получила награду в номинации "Лучший сборник классической музыки" с альбомом The Poetry Of Place, который записала вместе с Джоэном Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллз.

Отметим, что данная номинация на "Грэмми" стала для профессора музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне уже третьей по счету. Пианистка претендовала на награду еще за свой дебютный альбом Woman at the New Piano (номинировался в аналогичной категории).

Также Шпаченко на 62-й церемонии награждения "Грэмми" была заявлена сразу в двух номинациях - "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places.

Надежда Шпаченко прожила в Украине до 1991 года, затем на три года уехала в Израиль, после чего - в Штаты, куда отправилась, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.

Надежда Шпаченко (фото: facebook.com/NShpachenko)

Она начала учится игре на фортепиано, когда ей было всего 5 лет. И уже к 13 годам получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняв 2 место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.

Надежда Шпаченко (фото: facebook.com/NShpachenko)

На своих концертах Шпаченко любит импровизировать. Она исполняет произведения не только за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее концерты сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

Надежда Шпаченко на сцене (видео: facebook.com/NShpachenko)