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Как выступила украинка на Мисс Вселенная 2019: яркие фото и видео

STYLERПерсоны    09.12.2019 - 07:59
Как выступила украинка на Мисс Вселенная 2019: яркие фото и видео
Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Победительница Мисс Украина Вселенная 2019 представила страну на конкурсе

Анастасия Субота, Мисс Украина Вселенная 2019 представила нашу страну в США (Атланта) в ночь на 9 декабря. Украинка достойно показала себя на международном соревновании среди красоток со всего мира. Но, к сожалению, ее участие закончилось на первом этапе. Настя не вошла в топ-20 конкурса.

Грандиозное событие состоялось в зале Tyler Perry Studios.

Насте 26 лет, она живет в Запорожье. Девушка победила на конкурсе в Мисс Украина Вселенная 2019. И некоторое время ее участие было под вопросом - у украинки возникли проблемы с документами.

Как выступила украинка на Мисс Вселенная 2019: яркие фото и видео

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Девушка продемонсрировала на подиуме национальный костюм, идеей которого была "Украина с высоты птичьего полета". Он был соткан из лоскутов разных оттенков зеленого и голубого. Туда были вплетены колоски, цветы мальвы, а всредине вмонтирована подсветка. Над его созданием на протяжении 2,5 месяцев работали 10 человек. Платье весит 28 килограмм.

Как выступила украинка на Мисс Вселенная 2019: яркие фото и видео

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Настя по специальности веб-дизайнер, но сейчас основным ее занятием является моделлинг. Красотка держит личную жизнь в секрете, известно только, что молодой человек у нее есть.

Как выступила украинка на Мисс Вселенная 2019: яркие фото и видео

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Субота (фото: instagram.com/awwsaturday)

К слову, в США у Насти живет мама, поэтому участие в конкурсе подарило ей возможность встречи с близкими. Девушка любит футбол, о чем пишет в Instagram, желая нашей сборной победы.

Мисс Вселенная 2019, выход украинки (видео: YouTube/Nikko Mateo)

Победительницей международного конкурса стала африканка Зозибини Тунзи из ЮАР. Девушка являетс активисткой в борьбе с гендерным неравенством.

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